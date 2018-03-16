Участники рок-группы «Пикник» попали в серьезную аварию во Владимирской области, в результате все они были госпитализированы. Музыканты получили серьезные травмы, рассказал представитель группы Виктор Домбровский.
Сейчас жизни участников группы «Пикник» ничего не угрожает, рассказал Домбровский, чьи слова приводит телеканал 360. Они находятся в травматологическом отделении больницы города Гусь-Хрустальный. По словам Домбровского, в микроавтобус группы врезался автомобиль, водитель которого не справился с управлением. Авария произошла на 50 километре автодороги Владимир — Тума, пишет «Национальная служба новостей».
В официальной группе «Пикника» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что все музыканты находятся в удовлетворительном состоянии, но концерт в Рязани отменен. «Хорошо, что все целы! Выздоравливайте поскорее!», «Прошу вас, поправляйтесь! Если нужна любая помощь, только скажите… Мы все за вас молимся!», — поклонники музыкантов были шокированы такими новостями и пожелали им как можно скорее восстановиться.