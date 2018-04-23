Обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку из-за издевательств в американской тюрьме

06:55 23 апреля 2018 0

Женщина отметила, что приняла такое решение в связи с плохим обращением с ней в тюрьме Фото: pixabay.com

Гражданка России Виктория Насырова, которая обвиняется в убийстве, покушении на убийство и многочисленных кражах, объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд.

По информации газеты New York Post, Насырова рассказала журналистам издания, что приняла такое решение из-за плохого обращения с ней в тюрьме. По ее словам, на протяжении уже нескольких дней она пьет только одну воду. Женщина подчеркнула, что другие сокамерницы угрожают ей. «Единственное, что даёт мне сил держаться, — это мысль о мести всем тем, кто обидел меня. Законная месть, конечно, в судах», — приводит слова Насыровой Life.

Американское издание отмечает, что россиянка в мае прошлого года подралась с другой заключенной. А в начале этого года она была избита группой сокамерниц. «Я провела пять месяцев в больнице, когда я вернулась в лазарет, у меня была паника. Я не могла видеть», — добавила она. Адвокат Насыровой рассказал, что гражданка России собирается подать судебный иск в отношении сотрудницы охраны, которая якобы видела, как ее избивают, но не вмешалась в драку. Женщина также отметила, что не получила необходимой медицинской помощи после ухудшения зрения.

Напомним, в марте прошлого года Насырову обвинили в убийстве 54-летней Аллы Аксеенко. По данным полиции, женщина не только убила свою соседку, но и украла сумму около 52 тысяч долларов. Позже она смогла переехать в Мексику, используя поддельные документы, а оттуда — в Соединенные Штаты. Приехав в Нью-Йорк, россиянка не бросила преступное ремесло и грабила мужчин, которых находила на русскоязычных сайтах знакомств. Через некоторое время дочь убитой, которая пыталась добиться справедливости, смогла отыскать Насырову в Нью-Йорке и сдать ее правоохранителям.