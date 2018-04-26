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26 апреля 2018
16:21  26 апреля 2018 0

Неизбежность повышения пенсионного возраста объяснили долгой жизнью россиян

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Этот вопрос давно назрел, говорят экономистыФото: Pixabay
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Пенсии в России, как лотерея
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Пенсионный возраст в России неизбежно будет повышаться. Этот вопрос давно назрел, считают экономисты, и тому есть объективные причины.

«Я считаю, что повышение возраста выхода на пенсию неизбежно. В первую очередь — из-за быстрого увеличения продолжительности жизни», — заявил профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вячеслав Бобков в разговоре с «Федеральным агентством новостей».

Проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец уверен, что у россиян нет шансов избежать этого вопроса. «Увеличение продолжительности трудовой жизни россиян — одна из задач страны, и ее решение — залог улучшения качества жизни», — говорит эксперт и поясняет, что Германия и Япония относятся к странам с продолжительной трудовой жизнью, что влияет на качество жизни и уровень дохода на душу населения.

Пенсионный возраст в России на сегодняшний день равен 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин. Ранее сообщалось, что убытки Пенсионного фонда РФ в 2018 году составят почти 257 млрд рублей. По данным «Национальной службы новостей», это также станет одной из причин повышения пенсионного возраста.

Семен Гринберг
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