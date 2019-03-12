Европа отказалась считать Россию стратегическим партнером

Европарламент принял резолюцию об отношениях России со странами Евросоюза. Из документа следует, что Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на текст резолюции.
«В документе говорится, что РФ и ЕС перестали быть стратегическими партнерами», — уточняет издание. В частности, европейские депутаты призвали пересмотреть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанное в 1994 году.
Также депутаты Европарламента заявили, что внешняя и внутренняя политика России перестала соответствовать нормам и ценностям ЕС. Поэтому европейские политики призвали ЕС «к всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией».
«Глобальные проблемы», как отмечается в документе, теперь будут решаться «путем избирательного сотрудничества между ЕС и Россией». В резолюции отмечается, что Евросоюз должен быть готов ввести новые санкции против России. Евродепутаты также потребовали от России «восстановить территориальную целостность Украины».
Интересно, что ранее Евросоюзу срочно понадобился телеканал на русском языке. С его помощью в ЕС попытаются «достучаться до россиян».