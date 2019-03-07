Евросоюзу срочно понадобился телеканал на русском языке

Евросоюз создает свой телеканал для россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Евросоюз намерен достучаться до россиян, поэтому планирует запустить телеканал на русском языке. Основной целью нового СМИ станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения.

Несколько собеседников «Известий» в структурах ЕС сообщили, что съемочные группы телеканала будут работать во всех регионах России. «Проект в настоящий момент находится на этапе доработки. Канал станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет», — считают в Европе.

Уточняется, что финансировать СМИ будут два источника: бюджет Евросоюза и частные инвесторы. В вещании намерены сделать ставку на аудиторию, которая составляет около 18%.