Евросоюзу срочно понадобился телеканал на русском языке

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 05:21
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Варианты подарков. Екатеринбург, телевизор, экран
Евросоюз создает свой телеканал для россиянФото: Александр Мамаев © URA.RU

Евросоюз намерен достучаться до россиян, поэтому планирует запустить телеканал на русском языке. Основной целью нового СМИ станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения.

Несколько собеседников «Известий» в структурах ЕС сообщили, что съемочные группы телеканала будут работать во всех регионах России. «Проект в настоящий момент находится на этапе доработки. Канал станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет», — считают в Европе.

Уточняется, что финансировать СМИ будут два источника: бюджет Евросоюза и частные инвесторы. В вещании намерены сделать ставку на аудиторию, которая составляет около 18%.

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