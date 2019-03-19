Губернатор Шумков предупредил соседей: не помогут Зауралью — удивятся рекам в своих областях

Вадим Шумков (в центре) использовал сбор губернаторов УрФО в Курган по полной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков использовал возможности собрания в Кургане губернаторов УрФО под началом полпреда президента Николая Цуканова по полной. Как стало известно «URA.RU», помимо обсуждения программы поддержки экономики региона, глава области включил в повестку угрозу экологического бедствия, которое грозит рекам Урала из-за плохого состояния очистных сооружений в Зауралье.

Вода из Тобола попадает на территорию Тюменской области. На фото руководители всех трех регионов: Дмитрий Артюхов (Ямал), Александр Моор (Тюмень) и Наталья Комарова (Югра) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источник, присутствовавший на мероприятии, утверждает, что Шумков озвучил негативный сценарий (в случае прорыва в бассейн Оби попадет более 400 тыс. тонн загрязняющих веществ) и пути выхода из него. Они подразумевают модернизацию очистных сооружений стоимостью порядка 3,5 млрд рублей.

«Очистные сооружения канализации Кургана не выдерживают установленных нормативов, потому что сооружения строились в 80-е года, когда действовали другие нормы. Чтобы обеспечить требования, нужна модернизация», — рассказал агентству и. о. генерального директора компании «Водный союз» Владимир Овсянников.

«Пока мы можем в рамках выделяемой городом субсидии проводить ремонт», — отметил руководитель он. Сейчас также определяется подрядчик, чтобы оценить состояние очистных сооружений, чтобы затем приступить к работе над проектом их модернизации.

Помимо поддержки губернаторов регионов, по территории которых протекает Обь, власти Курганской области и «Водный союз» добиваются включения Зауралья в федеральную программу «Чистая вода», рассчитывая модернизировать очистные сооружения водопровода и части центральных водоводов. «Сейчас ведется предпроектная работа — выбран подрядчик на обследование сооружений центра города и Арбинских очистных сооружений», — пояснил Овсянников.