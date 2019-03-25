Моржи раскрыли подробности скандальной фотосессии учительницы в купальнике

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 18:10
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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, моржи, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
Скандальная фотография была сделана в развлекательных целяхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-президент федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» Галина Лопатина раскрыла подробности скандальной фотосессии барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которая лишилась работы после публикации снимков. По словам Лопатиной, снимок был сделан в рамках развлекательной фотосессии.

«Выйти к турникам попросил наш фотограф. Он сказал: „Тань, у тебя такая фигура, давай я тебя сфотографирую“», — приводит агентство Nation News слова вице-президента федерации «Белые медведи». Женщина также отметила, что учительница часто приходила в секцию вместе со своими учениками. «Ей верили родители», — добавила Лопатина. Сама Кувшинникова занималась в секции около двух лет.

Учительница барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, преподававшая русский язык и литературу, лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Женщина опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция в поддержку зимней универсиады, напоминает телеканал 360. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы. Позднее Кувшинникова заявила о травле ее сына со стороны учителей школы.

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