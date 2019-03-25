Моржи раскрыли подробности скандальной фотосессии учительницы в купальнике

Скандальная фотография была сделана в развлекательных целях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-президент федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» Галина Лопатина раскрыла подробности скандальной фотосессии барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которая лишилась работы после публикации снимков. По словам Лопатиной, снимок был сделан в рамках развлекательной фотосессии.

«Выйти к турникам попросил наш фотограф. Он сказал: „Тань, у тебя такая фигура, давай я тебя сфотографирую“», — приводит агентство Nation News слова вице-президента федерации «Белые медведи». Женщина также отметила, что учительница часто приходила в секцию вместе со своими учениками. «Ей верили родители», — добавила Лопатина. Сама Кувшинникова занималась в секции около двух лет.

Учительница барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, преподававшая русский язык и литературу, лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Женщина опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция в поддержку зимней универсиады, напоминает телеканал 360. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы. Позднее Кувшинникова заявила о травле ее сына со стороны учителей школы.