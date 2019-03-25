Бывшего топ-менеджера «Газпрома» заочно арестовали за махинации на 600 млн рублей

Адвокат 71-летнего Карасевича заявила, что ее клиент не скрывается Фото: gubkin.ru

Экс-глава «Газпром промгаз», ученый Александр Карасевич заочно арестован по делу о неуплате налогов. По мнению Следственного комитета, обвиняемый задолжал Федеральной налоговой службе 620 млн рублей.

«Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия „Газпром промгаз“ Александра Карасевича», — передает РБК из зала Бабушкинского суда Москвы.

Адвокат 71-летнего Карасевича Екатерина Березовская на суде заявила, что ее клиент не скрывается от следствия, а находится на лечении в Германии. Сейчас экс-сотрудник «Газпрома» числится в международном розыске.