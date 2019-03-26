В профсоюзе врачей рассказали, почему башкирские медики высмеяли свои зарплаты

По мнению сооснователя медицинского профсоюза, руководство салаватского роддома завышают зарплаты в отчетах Фото: Pixabay

Директор роддома в Салавате (Башкирия) Альбина Фатыхова, говоря о заплатах медперсонала, сильно приукрасила действительность, что и вызвало бурную реакцию врачей и медсестер. Так считает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновалов.

«Это было абсолютно преувеличено. Например, зарплата медсестры составляет 14 тысяч. Откуда там санитарка может получать 21 тысячу при имеющихся окладах и переработках — абсолютно непонятно», — передает Life слова Коновалова.

Сопредседатель профсоюза медработников предположил, что зарплаты на бумагах завышают для хороших отчетов при передаче роддома в концессию. Чиновники уверены, что такая процедура позволит улучшить качество обслуживания и увеличить зарплату персонала. Однако из-за перехода в частные руки медики больницы потеряли медицинский стаж и льготы.

Ранее во время визита в роддом Салавата члена совета по правам человека при президенте России Наталии Евдокимовой директор медучреждения озвучила зарплаты сотрудников. Они, в свою очередь, встретили слова Фатыховой смехом и бурными овациями. Позже директор салаватского роддома назвала их поведение заранее спланированной «игрой на публику». В ответ медработники раскрыли размер своих заработных плат, которые оказались в два раза меньше, чем заявляла директор.