Аналитики выяснили, на чем больше всего экономят россияне

Чтобы сэкономить на досуге, россияне стремятся смотреть кино дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аналитики выяснили, на чем россияне стали больше экономить. Оказалось, что в России граждане стараются меньше тратить на походы в рестораны и развлечения.

«Россияне стали меньше тратить на рестораны, развлечения, кондитерские изделия, парфюмерию», — приводит результаты исследования агентства Initiative (одно из ведущих игроков среди российских медиа, входит в число крупнейших агентств по объему закупок рекламы — прим. ред.). Согласно данным аналитиков, россияне стали чаще экономить в своих повседневных тратах.

Чтобы снизить затраты на фоне сложной экономической ситуации в стране, россияне выбирают более бюджетные варианты досуга — кино в домашней обстановке и кофейни вместо ресторанов.

Стали россияне покупать и более дешевые марки продуктов в наименее дорогих магазинах. Экономия коснулась кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензина и Интернета. А вот на товарах длительного пользования экономить больше не стали. Чуть дешевле стараются в России приобрести разве что бытовую электронику, приводит данные исследования «Коммерсант».

Ранее психологи выяснили, что чем меньше составляет доход человека, чем беднее он себя считает, тем более он подвержен одиночеству. Так, по данным опроса Росстата, 47 процентов россиян с низким доходом пожаловались на одиночество, уточняет «Национальная служба новостей». Половина из этого числа людей призналась, что испытывает чувство одиночества очень часто. А вот среди тех, кто оценивает свой доход как высокий, от одиночества страдают чуть больше 16%. В группе со средними доходами показатель составил 24%.