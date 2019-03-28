Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в России

Меньше всего зарабатывают работники гостиниц и общепита Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами за январь 2019 года. Самая высокая среднемесячная зарплата в размере 79,4 тысяч рублей зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых.

Следом идут финансовая и страховая деятельность, где средняя зарплата составила 77,3 тысяч рублей, сообщает RT. Также хорошие доходы наблюдаются у работников в области информации и связи. Их зарплата за январь в среднем равна 66,2 тысячам рублей. Представители профессиональной, научной, технической деятельности заработали за январь в среднем 61,2 тысяч рублей, а зарплата работников в области транспортировки и хранения составила 46,9 тысяч рублей.

Меньше всего в январе заработали работники гостиниц и предприятий общественного питания. Их среднемесячный заработок равен 27,2 тысячам рублей. Также низкие зарплаты зафиксированы в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Представители этих видов деятельности в среднем получили за январь 27,3 тысяч рублей. В целом средняя зарплата россиян за январь выросла на 8,3% в сравнении с прошлым годом и составила 42,2 тысяч рублей.