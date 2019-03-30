В двух регионах России произошло землетрясение

В эпицентре магнитуда землетрясения составила 7 баллов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Утром, 30 марта, в Бурятии произошло землетрясение. В Тункинском районе магнитуда составила 4,8 балла. Также подземные толчки ощутили жители нескольких районов соседней Иркутской области, в том числе в региональном центре Иркутске, но здесь магнитуда была ниже — не более 3 баллов.

«По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Населенные пункты в районе эпицентра проверяют оперативные группы МЧС», — приводит «Интерфакс» данные пресс-службы главного управления МЧС по Иркутской области.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 7:22 по иркутскому времени (2:22 мск). Байкальский филиал Геофизической службы РАН отмечает, что сила подземного толчка в эпицентре составила 7 баллов.