Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах

Все депутаты Госдумы подали декларации о своих доходах и расходах за 2018 год. Об этом журналистам рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
«Сдали все. Декларация — это не разовый акт, у нас есть общественные организации, граждане, которые постоянно интересуются этими вопросами. Поэтому это безостановочная работа», — приводит РИА «Новости» слова Аршбы, который также добавил, что о своих доходах парламентарии должны отчитываться до 1 апреля. После этого на протяжении 14 рабочих дней документы проверяют, а в течение месяца депутаты могут вносить правки или дополнять декларации.
В пятницу, 29 марта, о своих доходах отчитались президент России Владимир Путин и чиновники Кремля. На следующий день стало известно, что декларации сдали премьер-министр Дмитрий Медведев и члены правительства.