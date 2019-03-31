30 марта 2019

Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 00:57
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Виды на здание Государственной думы. Москва, государственная дума, госдума
Депутаты указали, сколько заработали и потратили в прошлом годуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Декларационная кампания

Все депутаты Госдумы подали декларации о своих доходах и расходах за 2018 год. Об этом журналистам рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.

«Сдали все. Декларация — это не разовый акт, у нас есть общественные организации, граждане, которые постоянно интересуются этими вопросами. Поэтому это безостановочная работа», — приводит РИА «Новости» слова Аршбы, который также добавил, что о своих доходах парламентарии должны отчитываться до 1 апреля. После этого на протяжении 14 рабочих дней документы проверяют, а в течение месяца депутаты могут вносить правки или дополнять декларации.

В пятницу, 29 марта, о своих доходах отчитались президент России Владимир Путин и чиновники Кремля. На следующий день стало известно, что декларации сдали премьер-министр Дмитрий Медведев и члены правительства.

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