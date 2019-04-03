В Крыму ответили постпреду НАТО, заявившему о поддержке украинских кораблей в Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах Североатлантического альянса увеличить в Черном море число своих кораблей.
«Даже если они решат сопроводить корабли Украины, то они могут довести их только до границ территориальных вод России», — приводит RT слова вице-спикера. Он также добавил, что вмешательство НАТО в ситуацию в Черном море может привести к серьёзным последствиям.
Ранее Хатчисон заявила о намерении расширить военное присутствие НАТО в Черном море для безопасного прохода украинских судов. Встреча глав МИД стран НАТО, на которой обсудят «Черноморский пакет», состоится 3—4 апреля в Вашингтоне.