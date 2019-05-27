Зеленский побывал на передовой в Донбассе

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 23:18
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Владимир Зеленский посетил ДонбассФото: сайт администрации президента Украины
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в статусе главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Сообщение об этом распространила пресс-служба администрации лидера страны.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах», — приводит RT сообщение ведомства, где также отметили, что от места визита Зеленского до ближайшей позиции «противника» было 400 метров.

Кроме того, украинский лидер ознакомился с условиями, в которых проживают военные, после чего сказал, что снабжение силовиков нужно улучшить. Еще Зеленский обсуждал расширение списка социальных льгот для бойцов национальной армии.

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