Зеленский побывал на передовой в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в статусе главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Сообщение об этом распространила пресс-служба администрации лидера страны.
«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах», — приводит RT сообщение ведомства, где также отметили, что от места визита Зеленского до ближайшей позиции «противника» было 400 метров.
Кроме того, украинский лидер ознакомился с условиями, в которых проживают военные, после чего сказал, что снабжение силовиков нужно улучшить. Еще Зеленский обсуждал расширение списка социальных льгот для бойцов национальной армии.