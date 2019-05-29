Зеленский призвал президентов есть шаурму

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 19:05
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Владимир Зеленский считает, что в поедании шаурмы «нет ничего постыдного»Фото: zelenskiy_official, Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих коллег есть шаурму. Об этом он написал на своей странице в Inatagram.

«В этом [поедании шаурмы — прим. ред.], как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей», — уточнил Зеленский. «Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — добавил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский, поздравляя жителей Киева с Днем города, заявил, что «Киев делает Киевом» запах шаурмы и цветущих лип, напоминает RT. Также он подчеркнул, что столица Украины «никого не оставит равнодушным».

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