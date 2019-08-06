Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение организации восстановить полномочия России в ассамблее. Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
По его словам, Гейл обвиняет Москву в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Из-за этого большая часть британской делегации якобы выступает против восстановления полномочий РФ в ПАСЕ и за сохранение антироссийских санкций. РФ, в свою очередь, по мнению политика, не намерена выполнять обещание «соответствовать стандартам» ассамблеи.
«Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос [полномочий России] в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября», — приводит РИА «Новости» слова главы британской делегации.
Россия была лишена права голоса на сессиях ассамблеи в 2014 году после событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. После этого Москва перестала выплачивать членские взносы в Совет Европы. На июньской сессии 2019 года, как напоминает RT, права делегации РФ были полностью восстановлены.