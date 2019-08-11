10 августа 2019

Военный эксперт спрогнозировал итог столкновения России и США

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт на море однозначно закончится победой российского флотаФото: miliman

Гипотетическое вооруженное столкновение между силами России и США в Черном море однозначно закончится победой российских кораблей. Такое мнение высказал американский военный эксперт Лайл Голдстайн.

«В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. Нетрудно представить себе войну между США и Россией», — приводит слова Голдстайна деловая газета «Взгляд». Эксперт допускает, что конфликт может начаться из-за корабля США или НАТО, который может подорваться на мине, оставшейся в море со времен Второй мировой войны.

В случае начала реальных боевых действий, отмечает Голдстайн, военно-морские силы противника будут уничтожены. Эксперт подчеркнул, что даже если в Черное море прибудут американские авианосцы, то они не смогут противостоять российским подлодкам и ракетным катерам.

Аналогичного мнения придерживаются и российские специалисты. Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее напомнил о том, что силам НАТО во время учений Sea Breeze пришлось буквально отступать из-за маневров российского флота у берегов Крыма, отмечает агентство Nation News.

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