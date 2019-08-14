Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что Тюмень стала образцовым городом в первую очередь благодаря грамотному управлению, а не запасам нефти в регионе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram, поздравляя Тюменскую область с 75-летним юбилеем.
«Вначале были люди. Определяющее значение оказал приход новой управленческой команды с новыми взглядами. Имена Сергея Собянина и Владимира Якушева до сих пор тюменцы вспоминают с благодарностью», — заявил Шумков. Он отметил, что экс-губернаторы Тюменской области сформировали новый подход к развитию региона и улучшению условий жизни в нем. Кроме того, жители этого региона «умеют быть благодарными», несмотря на то, что проблемы в нем всегда были.
Шумков напомнил, что еще 20 лет назад Курган считался чище и уютнее Тюмени, которая теперь стала «образцовым городом» и в котором предпочитают жить и работать многие курганцы. Он признал, что у соседних регионов были разные стартовые возможности, но это нельзя назвать основной причиной: «Да, в Уватском районе Тюменской области есть запасы нефти и бурно развивающиеся нефтегазохимия и нефтепереработка. Но нефти там по российским меркам немного, а переработка получила серьезное развитие в последнее десятилетие».
Шумков был назначен врио губернатора Курганской области в октябре 2018 года. До этого он работал в должности заместителя губернатора Тюменской области.