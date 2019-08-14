Шумков выяснил, почему Тюменская область развивается быстрее Курганской

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Шумков Вадим, директор департамента инвестиционной политики правительства ТО. Тюмень, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков считает, что успех Тюмени не в нефти, а в грамотных управленцахФото: Николай Бастриков © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что Тюмень стала образцовым городом в первую очередь благодаря грамотному управлению, а не запасам нефти в регионе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram, поздравляя Тюменскую область с 75-летним юбилеем.

«Вначале были люди. Определяющее значение оказал приход новой управленческой команды с новыми взглядами. Имена Сергея Собянина и Владимира Якушева до сих пор тюменцы вспоминают с благодарностью», — заявил Шумков. Он отметил, что экс-губернаторы Тюменской области сформировали новый подход к развитию региона и улучшению условий жизни в нем. Кроме того, жители этого региона «умеют быть благодарными», несмотря на то, что проблемы в нем всегда были.

Шумков напомнил, что еще 20 лет назад Курган считался чище и уютнее Тюмени, которая теперь стала «образцовым городом» и в котором предпочитают жить и работать многие курганцы. Он признал, что у соседних регионов были разные стартовые возможности, но это нельзя назвать основной причиной: «Да, в Уватском районе Тюменской области есть запасы нефти и бурно развивающиеся нефтегазохимия и нефтепереработка. Но нефти там по российским меркам немного, а переработка получила серьезное развитие в последнее десятилетие».

Шумков был назначен врио губернатора Курганской области в октябре 2018 года. До этого он работал в должности заместителя губернатора Тюменской области.

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Сегодня юбилей у наших соседей — 75 лет со дня создания Тюменской области. Чуть более 20 лет назад многие сравнивали Тюмень и Курган. Кто-то даже считал, что Курган чище, компактнее и уютнее. Прошло 20 лет. Наши регионы прошли разные траектории развития. Тюмень во многом стала образцовым городом и регионом. Многие жители Курганской области предпочитают жить и работать там. Бюджетная обеспеченность на душу населения в Тюменской области в несколько раз выше нашей. ? Да, у нас были разные стартовые возможности. Да, в Уватском районе Тюменской области есть запасы нефти и бурно развивающиеся нефтегазохимия и нефтепереработка. Но нефти там по российским меркам немного, а переработка получила серьезное развитие в последнее десятилетие. Вначале были люди. Определяющее значение в тот момент оказал приход новой управленческой команды с новыми взгдядами. Имена Сергея Собянина и Владимира Якушева до сих пор тюменцы вспоминают с благодарностью. Прежде всего за то, что именно они сформировали тот самый новый подход, ориентированный на развитие региона и улучшение условий жизни. Это еще одна хорошая черта наших соседей – здоровая преемственность и умение быть благодарными, несмотря на то, что проблем в Тюменской области всегда было, есть и будет немало. ? Потому, поздравляя наших соседей, мы без зависти говорим: С днем рождения тебя, Тюменская область. Добра тебе и процветания. А мы тоже постараемся сделать так, чтобы год за годом наша территория развивалась и набирала обороты, а нашим жителям было уютнее и комфортнее жить на своей территории, никуда надолго не уезжая. А для этого нужно долго, упорно и последовательно работать. Без болтовни и лозунгов. Каждый день. Делая шаг за шагом. С праздником, Тюмень!

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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