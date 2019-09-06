05 сентября 2019

Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония открытия международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург , мантуров денис, портрет
По словам Дениса Мантурова, машины в России стали покупать меньше из-за снижения доходов гражданФото: Анна Майорова © URA.RU

Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения», — рассказал чиновник в интервью ТАСС. По словам чиновника, летом Минпромторг РФ продлил господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что спрос на новые авто упал сразу в 40 регионах России. Однако несколько регионов, наоборот, показали повышение показателя. Спрос вырос в Красноярском крае (плюс 62%), Кемеровской области (плюс 43%), Новосибирской области (плюс 35%), а также в уральских регионах — ХМАО (плюс 15%) и Тюменская область (плюс 13%).

Расскажите о новости друзьям
Авто Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...