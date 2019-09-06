Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России

Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения», — рассказал чиновник в интервью ТАСС. По словам чиновника, летом Минпромторг РФ продлил господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.
Ранее «URA.RU» сообщало, что спрос на новые авто упал сразу в 40 регионах России. Однако несколько регионов, наоборот, показали повышение показателя. Спрос вырос в Красноярском крае (плюс 62%), Кемеровской области (плюс 43%), Новосибирской области (плюс 35%), а также в уральских регионах — ХМАО (плюс 15%) и Тюменская область (плюс 13%).