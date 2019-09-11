У Нетиевского появился новый крупный долг перед «Уральскими пельменями»

Пока переговоры о мире не дают результата Фото: Василий Гришин © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Артисты «Уральских пельменей» отсудили у компании «Фест Хэнд Медиа» (принадлежит экс-директору коллектива Сергею Нетиевскому) 410 тысяч рублей, сообщил «URA.RU» нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов. 11 сентября Преображенский суд Москвы постановил взыскать с ФХМ крупную сумму в качестве судебных издержек по другому судебному процессу.

«Ни Нетиевский, ни его представители в суд не явились. К слову, шоумен уже почти год не выплачивает более пяти млн рублей, проигранные команде в различных судах. За последнее время эта сумма увеличилась еще почти на 1,5 млн рублей», — сказал «URA.RU» Орлов. Собеседник агентства заметил, что продолжает рассчитывать на достижение мира между командой и Нетиевским.

В пресс-службе Сергея Нетиевского «URA.RU» заявили, что ФХМ не была вовремя оповещена о заседании: «В любом случае, если такое решение было, ФХМ будет его оспаривать».

Нетиевский покинул шоу «Уральские пельмени» в 2015 году. После этого артисты начали обвинять друг друга в выводе средств, рейдерстве, жаловались в правоохранительные органы, делали заявления в СМИ. Только в июне 2019 года «Пельмени», Нетиевский и его бизнес-партнеры из «ВБД Групп» начали вести переговоры о мире.