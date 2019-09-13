Захарова посмеялась над украинским журналистом, уходящим от прямых ответов

Украинские СМИ занимаются пропагандой, а не журналистикой, уверена Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель на МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ, занимающиеся пропагандой вместо того, чтобы вести нормальную журналистскую работу. На брифинге корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк дважды уходил от ответа на вопрос Захаровой, так что в итоге она не удержалась и рассмеялась.

Украинский журналист так и не смог ответить на вопрос о том, готово ли его издание опубликовать интервью с главным редактором РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским. Вместо ответа Цимбалюк начал рассказывать о медали «За присоединение Крыма», врученной Вышинскому в 2014 году.

«Я спрашивала, вы можете позволить себе, как представитель УНИАН, наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы», — приводит слова Захаровой « Царьград ». Тогда Цимбалюк начал говорить о том, что простой журналист такие вопросы не решает — нужно согласие главреда УНИАН.

В ответ Захарова напомнила о нормах журналистики, которые украинские СМИ не соблюдают — пишут о России, но никогда не публикуют прямые комментарии российских политиков, передает телеканал 360. Такая позиция, по словам представителя МИД РФ, говорит не о журналистике, а о пропаганде.

Вышинский более года находился на Украине под стражей по обвинению в госизмене. В конце августа журналиста освободили под личное обязательство, а в начале сентября — отправили в Россию в рамках взаимного обмена удерживаемых лиц.