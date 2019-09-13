В Грузии застрелили россиянина

В деревне Гора застрелили 65-летнего гражданина РФ
В Грузии неизвестный застрелил 65-летнего россиянина. По информации местного «Первого канала», убийство совершено в деревне Гора.
По информации МВД Грузии, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 108 (Умышленное убийство), предусматривающей заключение сроком до 15 лет. В настоящее время ведутся поиски преступника, пишет
Ранее в связи с нестабильной ситуацией в приграничной зоне Грузии о закрытии границы со страной объявила Южная Осетия, пишет «