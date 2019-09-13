В Грузии застрелили россиянина

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В деревне Гора застрелили 65-летнего гражданина РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Грузии неизвестный застрелил 65-летнего россиянина. По информации местного «Первого канала», убийство совершено в деревне Гора.

По информации МВД Грузии, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 108 (Умышленное убийство), предусматривающей заключение сроком до 15 лет. В настоящее время ведутся поиски преступника, пишет Life.

Ранее в связи с нестабильной ситуацией в приграничной зоне Грузии о закрытии границы со страной объявила Южная Осетия, пишет «Царьград».

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