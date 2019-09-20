Российскому космонавту отказали в повышении из-за «американской жены»

Причина в том, что новая должность предполагает допуск к секретной информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскосмос не стал утверждать космонавта Юрия Маленченко в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Такое решение служба безопасности корпорации приняла из-за жены Маленченко, у которой есть американское гражданство.

«Должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации», — пояснил РИА «Новости» источник. Начальниц ЦПК Павел Власов подтвердил, что с назначением Маленченко действительно есть проблемы. При этом на сайте ЦПК указано, что космонавт уже занимает должность первого заместителя, однако на самом деле он находится на посту советника начальника ЦПК.

Жена Маленченко Екатерина Дмитриева является уроженкой России, но при этом имеет американское гражданство. Пара находится в браке с 2003 года, а их свадьба стала первой в истории космоса.

Юрий Маленченко зачислен в отряд космонавтов в 1987 году. На счету космонавта шесть полетов общей протяженностью 827 суток 9 часов 22 минуты. По суммарной продолжительности вылетов он находится на втором месте в рейтинге космонавтов, уступая только Геннадию Падалке.