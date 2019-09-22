В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Импичмент может стать единственным выходом, если президент США Дональд Трамп действительно оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
«Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это [импичмент] может быть единственным средством», — приводит РБК слова Шиффа, который также подчеркнул, что ранее не был сторонником импичмента главы государства.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена — Хантера. До 2019 года тот входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. при этом глава МИд Украины Вадим Пристайко, как напоминает RT, ранее говорит, что в разговоре двух президентов никакого давления не было. Сам Трамп назвал разгоревшийся вокруг этой темы скандал фейком.