Началась установка оборудования для надежного Рунета

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Первые результаты тестовой работы будут известны в середине октябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

Операторы связи начали устанавливать оборудование, которое должно обеспечить работу в рамках закона об устойчивости российского сегмента интернета (Рунета). Такое заявление сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров во время форума «Спектр-2019».

По его словам, тестировать оборудование будут несколько недель в одном регионе. «Мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик или не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно», — приводит его слова РИА «Новости». О результатах работы ведомство расскажет в середине октября, сообщает телеканал 360.

Для проведения эксперимента будут привлечены сотрудники операторов связи, производителей оборудования, ФСБ, ФСО (Федеральная служба охраны) и Роскомнадзора, пишет RT. По словам Жарова, пока установка оборудования проходит без происшествий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Роскомнадзор составил проект приказа, который определяет правила изоляции Рунета в случае угрозы. Так, при обнаружении опасности Рунету начнет действовать режим централизованного управления. Это будет означать, что внешние каналы связи будут сохранены только для посольств, консульств, представительств РФ за границей, а также для Калининградской области.

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