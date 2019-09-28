В Кремле рассказали о «толстом мобильнике» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о мобильном телефоне Владимира Путина. СМИ ранее написали, что у главы государства есть телефона для разговоров вне рабочего кабинета и он «немного толще тех, что используем мы».
На вопрос СМИ, соответствует ли эта информация действительности, Песков ответил: «Не очень и толстый», пишет РИА «Новости».
О мобильном телефоне Путина ранее рассказала газета «Московский комсомолец». Источник издания в Кремле сообщил, что если к моменту начала разговора президент находится вне кабинета, он пользуется телефонной станцией. «Мобильник не простой, он немного толще тех, что используем мы. Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и „прослушки“», — рассказал собеседник издания, уточнив, что разговоры по этому мобильнику невозможно перехватить.
Несколько лет назад в в передаче «Право знать» Песков заявил, что мобильным телефоном Путин не пользуется. «В наше время говорить по телефону — это такой эксгибиционизм, поэтому он пользуется другими видами связи», — заявил пресс-секретарь.