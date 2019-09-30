В программе Дмитрия Киселева вышел большой сюжет о ЧВК Вагнера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В программе телеведущего Дмитрия Киселева «Вести недели» (выходит на телеканале «Россия 1») вышел большой сюжет о российских наемниках из так называемой ЧВК Вагнера, которые размещаются в Центральноафриканской республике (ЦАР).

«Главной базой таинственной „ЧВК Вагнера“ в Центральной Африке — именно так это место отмечено на некоторых спутниковых картах. Вокруг этой базы существует немало слухов. Но нам после долгих согласований разрешили попасть туда и согласились ответить на все вопросы», — говорится в сюжете журналиста «Вестей недели» Александра Рогаткина.

В материале подчеркивается, что российские военные не руководят ЧВК Вагнера, а лишь работают с этой структурой по контракту как гражданские инструкторы. «Мы работаем просто по контракту по подготовке бойцов, мы не имеем никакого отношения к „ЧВК Вагнера“. В любой стране могут работать люди по контракту», — рассказал сотрудничающий с ЧВК в качестве инструктора россиянин Григорий Иванов.

Также в материале затрагивается и история с гибелью в африканской стране российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Летом 2018 года они снимали в ЦАР документальный фильм о присутствии в республике российских военных инструкторов по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУР) экс-олигарха Михаила Ходорковского. Члены съемочной группы погибли 30 июля прошлого года. СКР возбудил уголовное дело по статье «убийство». ЦУР обвинил в смерти журналистов человека из круга бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК Вагнера. Однако советник президента ЦАР Валерий Захаров в эфире «России 1» заявил, что в трагедии виноват именно Ходорковский и его структуры.