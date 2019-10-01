Туристы из России пытались вынести целый чемодан с едой из отеля в турецком городе Манавгат. Об этом сообщила местная газета Haberturk.
Инцидент произошел, когда туристы покидали гостиницу. Персонал попросил одного из них показать содержимое чемодана, который оказался наполненным блюдами из меню завтрака, напитками и фруктами, разложенными по пакетам.
«Мы работаем по системе „все включено“. Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?», — удивился представитель отеля, предположив, что гости просто неправильно поняли правила проживания в гостинице. Сотрудники забрали у россиян продукты и отпустили.
Antalya'n?n Manavgat il?esinde tatil yapan Rus turistin otelden ayr?l?rken kontrol edilen valizinden kahvalt?l?k ?r?nler, meyve ve sebze ile i?ecekler bulundu. Rus turist hakk?nda tutanak tutuldu! https://t.co/NUvseyjtTX— Habert?rk (@Haberturk) 30 сентября 2019 г.