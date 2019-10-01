30 сентября 2019

Россияне попытались вывезти полный чемодан еды из отеля в Турции. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, чемоданы, пассажиры, туристы
Сотрудники отеля забрали еду и отпустили туристовФото: Александр Елизаров © URA.RU

Туристы из России пытались вынести целый чемодан с едой из отеля в турецком городе Манавгат. Об этом сообщила местная газета Haberturk.

Инцидент произошел, когда туристы покидали гостиницу. Персонал попросил одного из них показать содержимое чемодана, который оказался наполненным блюдами из меню завтрака, напитками и фруктами, разложенными по пакетам.

«Мы работаем по системе „все включено“. Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?», — удивился представитель отеля, предположив, что гости просто неправильно поняли правила проживания в гостинице. Сотрудники забрали у россиян продукты и отпустили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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