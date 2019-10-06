Онколог объяснил, как продукты могут защитить от рака

Многие продукты помогают в профилактике рака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продукты, которые мы потребляем каждый день, могут помочь в профилактике раковых заболеваний, однако во всем важен баланс. Такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

«Если у человека в питании не хватает, например, жирорастворимых витаминов группы А, то риск злокачественных образований повышается. То же самое с цинком и селеном. Если не хватает животного белка, то ухудшается работа иммунной системы, что опять же повышает риски», — пояснил врач. Щепеляев подчеркнул, что речь идет о людях без хронических заболеваний.

Городские жители, питающиеся рафинированной пищей, часто страдают от недостатка клетчатки. Это повышает риски образования рака толстого кишечника, добавляет он. Клетчатка содержится в черном хлебе, овощах и фруктах. Однако людям с хроническим колитом потребление клетчатки может только навредить. «Во всем важен баланс. Когда очень много того же витамина А, возникают другие проблемы и можно довести чуть ли ни до рака печени. Поэтому нужно найти баланс, индивидуально для каждого человека», — отметил Щепеляев.

Эксперты часто составляют списки продуктов, которые могут защитить от рака. Например, специалисты советует есть красный виноград, поскольку в его кожуре содержится противораковое соединение ресвератол, пишет агентство Nation News.