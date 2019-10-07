Украинцы угрожают Зеленскому «кровавой баней» из-за ситуации на Донбассе

Протестующие в Киеве упрекали Владимира Зеленского во лжи и манипуляциях Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

В Киеве прошел митинг против подписания «формулы Штайнмайера», которая должна помочь остановить конфликт на Донбассе. Участники протеста предупредили президента страны Владимира Зеленского о последствиях реализации плана, а также о готовности сорвать договоренности, согласованные правительством.

«Если они продавят „формулу Штайнмайера“, то тут будет не Майдан, тут будет кровавая бойня, потому что вслед за „Штайнмайером“ сюда придут оккупанты и расправятся со всеми нами», — передает газета « Коммерсант» слова одного из митингующих, выступавшего с микрофоном. Как отмечает издание, протест носил антиправительственный характер, а участники митинга держали в руках листовки с лозунгами вроде «Зеленский — слуга Путина» или «Долой ЗЕдиктатуру».

Одним из тех, кто выступил на митинге с речью, стал политолог Михаил Басараб, который не согласен с политикой руководства страны. «Президент Зеленский врет и манипулирует. Все хотят мира, но украинцы не хотят мира на любых условиях», — заявил эксперт. Так Басараб ответил на слова Зеленского о том, что действия властей приближают мир, которого желают украинцы.

Ранее «URA.RU» сообщило, что украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. На Украине документ привел к протестным акциям в двух десятках городов, включая киевский митинг, в котором приняли участие свыше десяти тысяч человек.