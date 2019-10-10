Путин назначил новых начальников управлений в Кремле

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указы о назначении трех новых начальников подразделений президентаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Назначены новые руководители трех подразделений Администрации президента. Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля. Кадровые изменения начинают действовать с 10 октября.

Кадровые изменения произошли в трех подразделениях. «Назначить Локаткину Татьяну Александровну начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан», — говорится в тексте указа. Новым начальником управления по вопросам государственной службы и кадров стал Максим Травников, а управление информационного и документационного обеспечения возглавил Антон Федоров.

Травников ранее возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан, а Федоров был начальником управления по вопросам госслужбы и кадров.

Как ранее сообщало «URA.RU», накануне Путин освободил от должности советника президента РФ Сергея Глазьева. В начале октября Глазьева утвердили на должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), напоминает «Национальная служба новостей».

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