Путин назначил новых начальников управлений в Кремле

Назначены новые руководители трех подразделений Администрации президента. Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля. Кадровые изменения начинают действовать с 10 октября.
Кадровые изменения произошли в трех подразделениях. «Назначить Локаткину Татьяну Александровну начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан», — говорится в тексте указа. Новым начальником управления по вопросам государственной службы и кадров стал Максим Травников, а управление информационного и документационного обеспечения возглавил Антон Федоров.
Травников ранее возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан, а Федоров был начальником управления по вопросам госслужбы и кадров.
Как ранее сообщало «URA.RU», накануне Путин освободил от должности советника президента РФ Сергея Глазьева. В начале октября Глазьева утвердили на должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), напоминает «Национальная служба новостей».