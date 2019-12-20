Пентагон сообщил, почему войска США не могут покинуть Сирию

Американские войска останутся на территории Сирии до тех пор, пока не будет гарантии окончательного поражения террористов. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.
«Я думаю, мы там, пока мы не гарантируем поражение ИГ (Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация)», — цитирует Эспера РИА «Новости». Он добавил, что войска США покинут Сирию, если местные силы безопасности смогут обеспечить порядок и противостоять боевикам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Сирия сами способны разобраться с боевиками, напоминает «Царьград». А секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что боевики укрепляют позиции в Афганистане. Он сказал, что таким образом они подготавливают плацдарм для вторжения в Центральную Азию, пишет агентство Nation News.