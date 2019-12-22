Звезду сериала «Счастливы вместе», задержанную с кокаином в белье, будут судить

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Показ Яны Марковой. Москва, бочкарева наталья
Дело Натальи Бочкаревой передали в судФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело против звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой передали в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков, сообщает ТАСС.

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой уголовной статье 228. В настоящее время дело передано по подсудности», — цитирует агентство собеседника в Симановском суде Москвы.

Актрису задержали в конце сентября в состоянии наркотического опьянения. Отмечается, что при задержании Бочкарева вытащила наркотики из нижнего белья. В отношении звезды возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Позднее артистка опровергла информацию о своем задержании. По ее словам, сейчас она занимается социальными проектами.

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