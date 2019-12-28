О методах воспитания малышей родители узнали благодаря видеокамерам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Воспитательница в частном детском саду в Москве издевалась над детьми. Женщина кричала на них и закрывала в темном туалете.

Видео с камер наблюдения размещено в группе в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, что женщина грубо одергивает воспитанников, после чего закрывает их в темном помещении, но через несколько секунд выпускает и уводит.

Родители обратили внимание, что их дети стали более запуганными. Они запросили записи камер и выяснили, что воспитательница издевается над малышами. Сообщается, что женщина уже уволена из учреждения. Сам детский сад, по данным пользователей соцсети, работает без лицензии.

На момент публикации новости получить комментарий представителя учреждения не удалось. В учебном заведении не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».