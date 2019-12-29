Стрелков объяснил, почему пленные ополченцы не хотят возвращаться в Донбасс

Игорь Стрелков считает, что пленным могут угрожать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Многие ополченцы отказываются возвращаться в Донбасс в рамках обмена пленными из-за угроз с украинской стороны. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил экс-глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.

Возле Горловки ДНР, ЛНР и Украина начали обмен пленными. Планировалось, что Киев передаст 87 человек, а Донецк отдаст 55. Около 20 человек отказываются возвращаться в самопровозглашенные республики и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

«Многие откажутся от участия в обмене, если им будут угрожать убийством. Ни одному слову человека, который находится в заключении, а тем более в плену, не стоит доверять. Он как недееспособный», — заявил Стрелков. По его словам, пленные могут находиться под воздействием медицинских препаратов и других веществ.

Стрелков привел пример из личного опыта, когда лично руководил обменом пленных в 2014 году. Тогда двое из четверых вернувшихся ополченцев скончались от полученных в плену травм в первые сутки после обмена.

Ранее сообщалось, что некоторые захваченные украинской стороной люди не хотят возвращаться в самопровозглашенные республики, другие же хотят избавиться от уголовного преследования на Украине.