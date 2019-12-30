29 декабря 2019

Ведущий «Первого канала» Шейнин оценил обмен военнопленными между Донбассом и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Артемом Шейниным. Москва, тэфи, шейнин артем
Артем Шейнин очень рад, что власти республик Донбасса и Украины договорились об обменеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Обмен военнопленными, произведенный властями Украины и самопровозглашенных республик Донбасса, является важным событием и хорошим знаком. Такое мнение высказал ведущий политического шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин.

«Обмен. Деталей пока мало, будем ждать. Но ПРОИЗОШЁЛ! Пофамильно узнаем позже, а сейчас — радуемся за всех, кто на свободе и скоро будет дома. Просто за ЛЮДЕЙ!» — написал журналист на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). В комментариях интернет-пользователи посетовали на то, что из-за перехода «Первого канала» на праздничную сетку вещания Шейнин не сможет подробно рассказать об обмене военнопленными в эфире своего шоу.

Обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками произошел днем 29 декабря на пункте перехода «Майорское». ЛНР (Луганская народная республика) передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР. ДНР (Донецкая народная республика) передала Киеву 51 человека взамен на 60. Таким образом, общее число принявших участие в обмене составило 199 человек.

В последний момент часть ополченцев Донбасса неожиданно отказалась от обмена и решила остаться на Украине. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предположил, почему они могли принять именно такое решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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