Профессор медуниверситета имени Сеченова объяснил, почему коронавирус не исчезнет

COVID-19 распространился слишком широко, поэтому вряд ли исчезнет полностью, считает Александр Лукашев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Коронавирус COVID-19, скорее всего, уже не исчезнет полностью, так как распространился слишком широко. С таким мнением выступил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Скорее всего, этот вирус уже с нами остается навсегда», — заявил Лукашев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он добавил, что вирус есть уже во всех странах мира и хорошо передается от инфицированного к инфицированному.

Также ученый отметил, что COVID-19 нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, которую удалось победить окончательно.

Однако в будущем, коронавирус может перестать нести опасность обществу, предполагает Лукашев.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С того момента вирус распространился по всему миру, зарегистрировано более 740 тысяч случаев заболевания, из них вылечились почти 157 тысяч, умерло более 35 тысяч. В России на настоящий момент зафиксировано 1836 случаев заражения COVID-19, выздоровело около 70 человек, 12 россиян с подтвержденным коронавирусом скончались.