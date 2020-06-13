Россияне из-за коронавируса стали реже разводиться и жениться

Меньше всего браков и разводов зафиксировано в Кабардино-Балкарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заключенных браков в апреле этого года упало на 40,5% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Росстата. Разводов в апреле 2020 года из-за COVID-19 стало меньше на 74,4%.

Всего в апреле этого года было зарегистрировано 33 787 браков, тогда как годом ранее — 56 818 (-40,5%). Число разводов в апреле за год снизилось с 53 740 до 13 783 (-74,4%).

Глава Росстата Павел Малков пояснил, что статистика по бракам и разводам представлена в полном объеме. «Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены», — говорит он в эфире «России 24».

Меньше всего в апреле женились жители Кабардино-Балкарии: здесь зарегистрировано 4,3% от показателя прошлого года. При этом в пяти регионах число новых браков, наоборот, выросло: в Курской, Пензенской, Липецкой, Воронежской областях и Чувашии. Лидером стала Липецкая область, где женились в 1,5 раза чаще, чем в апреле прошлого года, сообщает агентство Nation News.

Глава Росстата также отметил, что в апреле десятикратно снизилось число разводов в Мордовии, Омской и Владимирской областях, пишет телеканал 360.

С конца марта в российских регионах действуют карантинные ограничения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В частности, запрещены массовые мероприятия, а также недоступны для проведения торжественных регистраций ЗАГСы. Психологи прогнозируют всплеск числа разводов в России после снятия режима самоизоляции.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.