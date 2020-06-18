Стюардесса назвала самую отвратительную привычку пассажиров

Она рассказала, что снимать обувь во время полета опасно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бортпроводница Тони Луна призвала пассажиров не снимать обувь во время полета. По ее словам, это самая отвратительная и вместе с тем самая опасная их привычка, пишет Daily Express.

Помимо того, что пассажиры, освобождающие ноги от обуви, могут распространить неприятный запах по всему салону, это может быть небезопасно, утверждает стюардесса. «Во время чрезвычайной ситуации путь к выходу из самолета будут блокировать всевозможные обломки, как внутри, так и снаружи лайнера. Если ваши ноги не будут прикрыты, вам будет трудно добраться до безопасного места», — пояснила она.

Другая стюардесса отметила, что на борту практически не моют пол, а туалет вовсе является самым грязным местом на самолете, поэтому заходить туда босиком категорически нельзя. По словам бортпроводников, туалеты моют только в конце маршрута, поэтому на протяжении полета там скапливается большое количество микробов.

Ранее стюардесса Джамила Хардвик посоветовала пассажирам протирать откидные столики, потому что на них содержится больше всего микробов. Она также рекомендует не пить во время полета чай или кофе, поскольку там может быть некачественная вода, передает «Ридус».

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