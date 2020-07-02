Озвучен сценарий применения «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

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В конце мая, как напоминает RT , стало известно, что ракеты «Нептун» успешно прошли испытания на Украине, одновременно поразив две цели. Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что эта разработка способна уничтожить Крымский мост за несколько минут.

«И, если в течение тридцати секунд-минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным. Это обыкновенная дуэльная ситуация», — заявил Коростелев, добавив, что прямое попадание снаряда весом в 150 килограмм несет за собой «очень большие разрушения».

По его словам, обычно такие снаряды применяются в количестве от одного до трех в зависимости от типа корабля. И если противоракетные системы собьют одну из них, то противостоять другой морское судно уже будет не способно, поскольку сбивать ее будет уже нечем.

Руководитель конструкторского бюро «Луч», который входит в концерт «Укроборонпром», Олег Коростелев в интервью youtube-каналу Security Talks рассказал о тактическом приеме использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

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