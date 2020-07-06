Друг основателя проекта «Омбудсмен полиции» задержан из-за взятки

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Также «Обмудсмена полиции» подозревают в распространении порнографии, пишет « Национальная служба новостей ». В рамках этого уголовного дела в Вологде задержали помощника Воронцова по паблику Игоря Худякова. Также в отношении Воронцова возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти .

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского. По версии следствия, обвиняемый требовал деньги за нераспространение личных фотографий, которые позже были опубликованы. Дорогомиловский районный суд Москвы продлил срок Воронцову в рамках уголовного дела о вымогательстве до 6 августа, пишет « Федеральное агентство новостей ».

«Мой подзащитный Гладченко был задержан по подозрению в получении взятки», — цитирует Мушаилова ТАСС. По словам адвоката, инспектору ГИБДД предъявили обвинение по части 3. статьи 290 «Получение взятки должностным лицом за действие или бездействие». Отмечается, что Гладченко не признал свою вину. Суд, который определит меру пресечения, состоится 7 июля. Адвокат рассказал, что его подзащитного пытались убедить дать показания по «Омбудсмену полиции».

Инспектора ГИБДД Павла Гладченко, друга основателя паблика «Омбудсмен полиции» (384 тысячи подписчиков в соцсети «ВКонтакте») Владимира Воронцова задержали по подозрению во взятке. Об этом рассказал его адвокат Михаил Мушаилов

Павел Гладчекнко не признал свою вину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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