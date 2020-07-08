Хоронить россиян предложили в онлайн-режиме

Родственники могут выбрать онлайн-похороны, чтобы сократить число участников церемонии погребения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время распространения коронавирусной инфекции можно организовать онлайн-трансляции погребений усопших по желанию их родственников. С таким предложением к уволоченным органам выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в своем докладе «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

«По желанию родственников может быть организована онлайн-трансляция церемоний захоронения», — приводит цитату из доклада ТАСС. Авторы инициативы также предлагают предварительно обрабатывать тела и одежду умерших, число участников похорон сократить и обеспечить социальную дистанцию между ними. Организацию онлайн-похорон в СПЧ объясняют тем, что коронавирусом можно заразиться не только через слюну и биологические жидкости больного, но и через поверхности.

Совет рекомендовал уполномоченным органам власти разработать методичку по организации онлайн-трансляций погребений, а также опубликовать официальные разъяснения факторов риска при проведении похорон лиц, погибших от коронавируса.

Практика проведения онлайн-похорон в России не нова. Например, в Уфе ритуальные службы уже с апреля предлагают снимать видео процесса захоронения или организовать для родственников закрытые прямые эфиры прямо с кладбища, пишет сайт VSE42.ru.

Ранее в своем докладе Совета по развитию гражданского общества и правам человека предлагал перевести студентов, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, на бюджетные места.

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