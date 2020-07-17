Назван минус быстрой победы над коронавирусом

Иммунитет к коронавирусу может быть слабым и сохраняться слишком короткое время, предположила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Эта особенность вируса, вероятно, осложнит работу ученых и оставит людей без защиты, считает она.
«Глядя на тот уровень антител, который сейчас есть у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более высоком уровне», — приводит слова Барановой «РБК». Профессор объяснила, что наибольшее количество антител наблюдают после первой болезни. При повторном заражении организм человека создает либо аналогичное число антител, либо меньшее, уточнила Баранова.
Эксперт отметила, что иммунная система некоторых людей выводит коронавирус из организма еще до начала выработки антител. Это значит, что у него не появляется «антительной памяти», которая позволила бы бороться с инфекцией при новом заражении. Также нет информации, что эта «память» вообще вырабатывается у тех, кто переболел, подчеркнула Баранова. Из-за этого иммунитет к коронавирусу может оказаться недолговечным, заключила профессор.
Московский биолог ранее заявлял, что тесты на антитела и ПЦР бессмысленны при попытке выявить коронавирус, пишет телеканал «
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