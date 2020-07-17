Назван минус быстрой победы над коронавирусом

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Московский биолог ранее заявлял, что тесты на антитела и ПЦР бессмысленны при попытке выявить коронавирус, пишет телеканал « Царьград ». Тем не менее, вакцины и препараты против COVID продолжают разрабатываться. Уже известны сроки поступления в продажу российского лекарства от коронавируса. Скорее всего, оно появится в аптеках в июле.

Эксперт отметила, что иммунная система некоторых людей выводит коронавирус из организма еще до начала выработки антител. Это значит, что у него не появляется «антительной памяти», которая позволила бы бороться с инфекцией при новом заражении. Также нет информации, что эта «память» вообще вырабатывается у тех, кто переболел, подчеркнула Баранова. Из-за этого иммунитет к коронавирусу может оказаться недолговечным, заключила профессор.

«Глядя на тот уровень антител, который сейчас есть у некоторых переболевших китайцев, нет оснований говорить, что в случае повторной инфекции реактивация иммунитета произойдет на более высоком уровне», — приводит слова Барановой «РБК». Профессор объяснила, что наибольшее количество антител наблюдают после первой болезни. При повторном заражении организм человека создает либо аналогичное число антител, либо меньшее, уточнила Баранова.

Иммунитет к коронавирусу может быть слабым и сохраняться слишком короткое время, предположила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Эта особенность вируса, вероятно, осложнит работу ученых и оставит людей без защиты, считает она.

Стало известно, почему быстрая победа над COVID это плохо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно