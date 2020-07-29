28 июля 2020

Больные коронавирусом раскрыли, почему эпидемия не заканчивается

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские рынки. Курган, торговля, бабушки, ягоды, рынок, медицинская маска, уличная торговля, покупатель, масочный режим
Люди не соблюдают правила предосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса в России не прекращается, так как люди ведут себя безответственно и не соблюдают меры предосторожности. Таким мнением с журналистами поделились больные COVID-19, проходящие лечение в Иркутской городской клинической больнице №1.

По словам одной из пациенток, она везде надевала маску, соблюдала правила гигиены и старалась не посещать места с большим скоплением людей, однако все же заразилась коронавирусом. «Я думаю, что это общественный транспорт… Люди ведут себя крайне безответственно. И вот результат — госпиталь переполнен», — приводит ее слова «Российская газета».

Другой пациент с COVID-19 также отметил, что соблюдал режим самоизоляции. Однако его пришлось нарушить из-за того, что заболела теща. Пока мужчина возил родственницу по больницам, заразился сам вместе с женой. Его сосед по палате отметил, что не верил в существование коронавируса, поэтому не носил маску и заболел.

Ранее специалисты из Хуачжунского университета науки и технологий выяснили, что вероятность смерти от коронавируса возрастает в несколько раз, если у человека высокий уровень сахара в крови. По их наблюдениям, из-за такого недуга формируются тромбы, пишет портал «Дни.ру».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...