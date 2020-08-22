Ученые предупредили об угрожающем Земле астероиде

У небесного тела есть небольшой шанс столкнуться с Землей Фото: depositphotos.com

Астероид диаметром до четырех метров может столкнуться с Землей 2 ноября. По данным Национального управления США по аэронавтике, вероятность столкновения существует, хоть и крайне мала.

«Небесное тело, получившее обозначение 2018VP1, подлетит к Земле на расстояние примерно 420 тыс. км», — приводит ТАСС сообщение американского управления. При этом называется и вероятность столкновения астероида с Землей. Она составляет 0,41%.

Астероид был обнаружен калифорнийской обсерваторией в 2018 году. Согласно астрономическим расчетам, небесное тело за два года делает полный оборот вокруг Солнца. Оно не представляет потенциальной опасности для Земли.

Крупные астероиды часто пролетают в непосредственной близости от Земли. Однако, по мнению научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге Георгия Гончарова, в ближайшую тысячу лет планету не ждет столкновение с существенными небесными телами.

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