В правительстве Камчатского края отказались от винного кабинета в столовой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В смете на ремонт и обустройство столовой в здании правительства Камчатского края нашли кабинет для хранения вин. Об этом заявил врио главы региона Владимир Солодов.

«Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен», — приводит слова Солодова пресс-служба правительства региона. Он добавил, что сэкономленные деньги пойдут на празднование юбилея Петропаволовска-Камчатского.

Владимир Солодов стал врио губернатора Камчатского края после того, как Владимир Илюхин ушел с этой должности по собственному желанию, передает RT. Спустя два месяца, когда Солодов отвечал на вопросы жителей региона в прямом эфире на местном телеканале, в студии погас свет. Его это не смутило, и почти час он продолжал отвечать на вопросы в полной темноте, напоминает агентство Nation News.

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