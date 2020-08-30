Клиентов российских банков обяжут сдавать экзамены

Клиентов банков в России хотят заставить сдавать экзамены. Нововведение коснется тех, кто хочет купить инвестиционные продукты или вложиться в депозиты. Соответствующее предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
«Экзамен позволит защитить клиентов кредитных организаций, информированность которых зачастую не позволяет им противостоять мисселингу — недобросовестным практикам продаж», — передает газета «Известия» слова авторов инициативы.
Защитники прав потребителей считают, что экзамен должен быть несложным. Они предлагают построить его по «принципу пирамиды». Сначала необходимо провести проверку базовых знаний в форме ответов «да» или «нет», а после этого уже должны идти вопросы, позволяющие более глубоко проверить знания о финансовом продукте. Если клиент банка не прошел тестирование, КонфОП предлагает ограничить максимальную сумму вложений до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что банки обяжут клиентов платить за ведение валютных счетов. На сайте одной из кредитных организаций поясняется, что что Европейский центральный банк в качестве антикризисной меры установил отрицательную ставку по вкладам в евро, а значит, теперь держать валюту на счетах убыточно для самих кредитных организаций.
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