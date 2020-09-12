Конора Макгрегора задержали за сексуальные домогательства

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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр, пояс чемпиона ufc в легчайшем весе
Звезду UFC задержали на Корсике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях из Ирландии Конора Макгрегора подозревают в непристойном поведении и попытке сексуального домогательства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Конор Макгрегор был взят под стражу на Корсике по обвинению в непристойном оголении и попытке сексуального насилия», — передает издание. По данным местной прокуратуры жалоба на спортсмена поступила 10 сентября. Других подробностей предъявленного ему обвинения в настоящее время не сообщается.

Сам Макгрегор отрицает все обвинения в свой адрес. Его представители заверили, что спортсмена опросили и освободили.

Спортсмен завершил свою карьеру в ММА в июне текущего года. 11 сентября к нему пришли из Антидопингового агентства (USADA), чтобы проверить его на употребление запрещенных веществ, об этом сам Макгрегор написал в Twitter. Он призвал UFC разобраться в ситуации. Боец объяснил, что покинул спорт, так как устал ждать появления достойного соперника, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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