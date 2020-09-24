«Победа» назвала акцию «Уральских авиалиний» путем к банкротству

Распродажу билетов «Уральских авиалиний» сочли рискованной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Распродажа билетов «Уральских авиалиний» по «победной» цене от 499 рублей является верным путем к банкротству. Такое мнение в беседе с журналистами выразил представитель лоукостера «Победа».

«Брать пример с »«Победы» — признак признания правильности стратегии. <…>. Но скопипастить цены — мало. «Победа» может себе позволить продавать и по 499 рублей, и дешевле, потому что сверхэффективна. Но для других российских авиакомпаний — это верный путь к «Трансаэро», «ВИМ-Авиа» и подобным», — приводит РБК слова представителя лоукостера. Издание направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний».

Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта у «Трансаэро» в октябре 2015 года. Это произошло после решения о банкротстве авиакомпании. «ВИМ-Авиа» была признана банкротом в 2018 году. При этом, как напоминает издание, совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов ранее говорил, что когда другие перевозчики снижают цены и проводят распродажи, конкуренты вынуждены на это реагировать.